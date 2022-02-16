Масштабное ДТП возле Радужного в Одессе: водитель Chevrolet сбил девочку и разбил 4 авто (фото)

Сегодня вечером, 16 февраля 2022 года, в Киевском районе Одессы, у выезда из жилмассива «Радужного», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Aveo. В ДТП пострадала девочка-подросток. Также виновник аварии развил 4 авто.
Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области, предварительно, водитель Chevrolet, двигаясь по проспекту Небесной сотни в сторону проспекта Академика Глушко, совершил выезд на регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора, и в результате сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
После этого автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в припаркованные легковые авто, повредив при этом четыре машины.
Пострадавшую девочку доставили в больницу.
На месте происшествия работает следователь.
Читайте также:
- Под Одессой пьяный водитель внедорожника сбил молодую маму с коляской;
- В страшном ДТП на трассе Одесса-Киев погибли 5 человек, в том числе ребенок;
- Одесский суд отправил в СИЗО виновника ДТП на Адмиральском проспекте (видео);
- Трагедия на Адмиральском: в Одессе «Опель» сбил брата и сестру – девушка погибла (фото, видео).
Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области
Цей матеріал також доступний українською