Масштабное ДТП возле Радужного в Одессе: водитель Chevrolet сбил девочку и разбил 4 авто (фото)

Сегодня вечером, 16 февраля 2022 года, в Киевском районе Одессы, у выезда из жилмассива «Радужного», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Aveo. В ДТП пострадала девочка-подросток. Также виновник аварии развил 4 авто.

Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области, предварительно, водитель Chevrolet, двигаясь по проспекту Небесной сотни в сторону проспекта Академика Глушко, совершил выезд на регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора, и в результате сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

После этого автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в припаркованные легковые авто, повредив при этом четыре машины.

Пострадавшую девочку доставили в больницу.

На месте происшествия работает следователь.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области

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