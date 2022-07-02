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Маленькие, но несломленные: дети из Сергеевки спели гимн Украины – опубликовано трогательное видео

Маленькие, но несломленные: дети из Сергеевки спели гимн Украины – опубликовано трогательное видео

Психологическая служба управления ГСЧС в Одесской области обнародовала трогательное видео. На нем меленькие жители поселка Сергеевка поют в палатке спасателей гимн Украины.

«Самые храбрые дети, дом которых вчера ночью разрушила российская ракета, вместе с психологом ГСЧС, в палатке спасателей на месте происшествия, поют гимн Украины», – прокомментировали видео в ГСЧС.

Дети из Сергеевки поют гимн Украины2

Дети из Сергеевки поют гимн Украины3

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на пятницу, 1 июля, российская авиация выпустила три крылатые ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В курортном поселке Сергеевка были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха. Погиб 21 человек, в том числе 11-летний ребенок, 39 пострадавших госпитализировали.

Сегодняшний день, суббота, 2 июля, объявлена в Одесской области днем траура по погибшим в Сергеевке.

Также напомним, что одесский Городской гуманитарный центр принимает помощь для жителей Сергеевки.

Фото и видео управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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