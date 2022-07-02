В Одессе собирают помощь для пострадавших в Сергеевке – что нужно и куда нести?

Одесский Городской гуманитарный центр принимает помощь для жителей пгт Сергеевка, пострадавших от ракетного удара в ночь на 1 июля.

Как сообщили в одесской мэрии, жителям Сергеевки, квартиры которых уничтожены ракетным ударом, необходимы:

одежда летняя;

одеяла и подушки;

постельное белье и полотенца;

продукты питания, в том числе длительного хранения;

средства гигиены.

Все желающие помощь могут принести необходимые вещи в Городской гуманитарный центр по адресу: ул. Ришельевская, 18 (вход с ул. Жуковского), школа №117.

Центр работает ежедневно с 09:00 до 17:00.

Напомним, что в ночь на 1 июля российская авиация выпустила три крылатые ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В пгт Сергеевка были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

Всего погиб 21 человек, 16 – в девятиэтажном жилом доме и 5 – на базах отдыха. 39 пострадавших госпитализировали.

В связи с трагедией в Сергеевке суббота, 2 июля, объявлена в Одесской области днем траура.

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Фото: Odesa Live