Магнитные бури в сентябре: каков прогноз на понедельник, 11-е?

Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными. Чего же ждать от дня сегодняшнего?

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 11 сентября 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная, то есть метеозависимым людям можно не беспокоиться: в этот день опасаться магнитной бури не стоит.

Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.

Влияние магнитных бурь чаще всего испытывают люди, которые имеют повышенную метеозависимость или хронические заболевания. Среди симптомов могут быть:

головная боль;

тошнота;

боль в области живота и спины;

повышенное давление;

сонливость или бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Тем, у кого ухудшена адаптация к магнитным бурям, можно посоветовать закалять свой организм в целом.

Например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

Также рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.