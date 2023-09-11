Магнитные бури в сентябре: каков прогноз на понедельник, 11-е?

Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными. Чего же ждать от дня сегодняшнего?
По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 11 сентября 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная, то есть метеозависимым людям можно не беспокоиться: в этот день опасаться магнитной бури не стоит.
Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.
Влияние магнитных бурь чаще всего испытывают люди, которые имеют повышенную метеозависимость или хронические заболевания. Среди симптомов могут быть:
- головная боль;
- тошнота;
- боль в области живота и спины;
- повышенное давление;
- сонливость или бессонница;
- обострение хронических заболеваний.
Тем, у кого ухудшена адаптация к магнитным бурям, можно посоветовать закалять свой организм в целом.
Например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.
Также рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.