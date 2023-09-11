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Магнітні бурі у вересні: який прогноз на понеділок, 11-те?

Магнітні бурі у вересні: який прогноз на понеділок, 11-те?

Як запевняють нас фахівці з космічної погоди, найтриваліша магнітна буря вересня вже благополучно минула, а решта геомагнітних збурень цього місяця обіцяє бути не настільки сильними. Чого ж чекати від цього дня?

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 11 вересня 2023 року, геомагнітна обстановка очікується спокійна, тобто метеозалежним людям можна не турбуватися: цього дня побоюватися магнітної бурі не варто.

Наступної магнітної бурі, попередньо, варто чекати 26-28 вересня.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонце. І хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на погане самопочуття через них.

Вплив магнітних бур найчастіше відчувають люди, які мають підвищену метеозалежність або хронічні захворювання. Серед симптомів можуть бути:

Тим, у кого погіршена адаптація до магнітних бур, можна порадити гартувати свій організм загалом.

Наприклад, дієвими будуть регулярні заняття спортом, знаходження на свіжому повітрі, вживання достатньої кількості води.

Також рекомендовано обмежити або повністю відмовитися від шкідливих звичок: куріння та вживання алкоголю.

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