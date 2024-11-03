Магнитные бури: станет ли воскресный день 3 ноября опасным для метеозависимых людей

Сегодня, в воскресенье, 3 ноября 2024 года, магнитные бури на Земле не ожидаются.
Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
При этом ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «штормовую космическую погоду».
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Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве. Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все бури разделяют по мощности и придают классификации:
- бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;
- бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;
- при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.
Магнитные бури: когда ждать в ноябре 2024
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, по сравнению с предыдущими летними и осенними месяцами ноябрь обещает быть относительно спокойным.
Ориентировочно, неспокойными могут стать такие дни:
- 11-12 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
- 15 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
- 20 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
- 24-25 ноября – мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5.
Однако следует помнить, что все прогнозы ученых – предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.
Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, у кого есть хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.
Также к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.
Что помогает пережить магнитную бурю
В дни магнитных бурь следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.
Общие рекомендации:
- правильно питаться, отдавая предпочтение легкой пище, овощам, фруктам, зелени;
- пить достаточно воды;
- ограничить употребление кофе, энергетиков, алкоголя;
- спать не менее 7-8 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время;
- чаще гулять на открытом воздухе или хотя бы проветривать помещение;
- желательно избегать стрессов, ссор, ограничить физические нагрузки.
- при ухудшении самочувствия обращаться за помощью врачей.