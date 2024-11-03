Магнітні бурі: чи стане недільний день 3 листопада небезпечним для метеозалежних людей

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозували на сьогоднішній день «штормову космічну погоду».

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються вибухи та спалахи, які ведуть до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок – протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;

– це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі; бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;

– це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив; за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Магнітні бурі: коли чекати у листопаді 2024

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, порівняно з попередніми літніми та осінніми місяцями листопад обіцяє бути відносно спокійним.

Орієнтовно, неспокійними можуть стати такі дні:

11-12 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 15 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 20 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 24-25 листопада – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.

Однак слід пам’ятати, що всі прогнози вчених – попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко залежно стану сонячної активності.

Хто найбільш схильний до впливу магнітних бурь

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Також до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.

Що допомагає пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації: