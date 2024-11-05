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Магнитные бури: прогноз космической погогды на вторник, 5 ноября

Магнитные бури: прогноз космической погогды на вторник, 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, ожидается нормальная геомагнитная обстановка. Без магнитных бурь.

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации:

  • бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;
  • бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;
  • при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

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Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, у кого есть хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Также к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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