Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на вівторок, 5 листопада

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;

– це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі; бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;

– це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив; за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Також до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.