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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на вівторок, 5 листопада

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на вівторок, 5 листопада

У вівторок, 5 листопада, очікується нормальна геомагнітна обстановка. Без магнітних бур.

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

  • бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;
  • бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;
  • за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

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Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Також до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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