Магнитные бури: будет ли геошторм 22 октября

Сегодня, 22 октября, ожидается слабые магнитные бури, которые вряд ли окажут влияние на здоровье. Почувствовать изменения могут только метеозависимые и пожилые люди.
Во вторник, 22 октября, в первой половине дня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.
Учёные считают, что магнитные бури 22 октября начнутся около трёх часов ночи и стихнут к рассвету.
Вероятность геошторма невысокая – всего 10%. Исследователи предполагают, что сила магнитной бури будет не выше G1 (слабая).
Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.
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Как защититься от магнитных бурь
- Пейте больше воды.
- Избегайте стресса и физических нагрузок.
- Больше отдыхайте и спите.
- Принимайте контрастный душ.
- Избегайте алкоголя и тяжелой пищи.
- Принимайте лекарство только по назначению врача, особенно если есть хронические заболевания.
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