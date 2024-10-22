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Магнитные бури: будет ли геошторм 22 октября

Магнитные бури: будет ли геошторм 22 октября

Сегодня, 22 октября, ожидается слабые магнитные бури, которые вряд ли окажут влияние на здоровье. Почувствовать изменения могут только метеозависимые и пожилые люди.

Во вторник, 22 октября, в первой половине дня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Учёные считают, что магнитные бури 22 октября начнутся около трёх часов ночи и стихнут к рассвету.

Вероятность геошторма невысокая – всего 10%. Исследователи предполагают, что сила магнитной бури будет не выше G1 (слабая).

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.

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Как защититься от магнитных бурь

  • Пейте больше воды.
  • Избегайте стресса и физических нагрузок.
  • Больше отдыхайте и спите.
  • Принимайте контрастный душ.
  • Избегайте алкоголя и тяжелой пищи.
  • Принимайте лекарство только по назначению врача, особенно если есть хронические заболевания.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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