Магнітні бурі: чи буде геошторм 22 жовтня

У вівторок, 22 жовтня, в першій половині дня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

Вчені вважають, що магнітні бурі 22 жовтня почнуться близько третьої години ночі і стихнуть до світанку.

Імовірність геошторму невисока – лише 10%. Дослідники припускають, що сила магнітної бурі буде не вищою за G1 (слабка).

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.