Магнітні бурі: чи буде геошторм 22 жовтня

Сьогодні, 22 жовтня, очікуються слабкі магнітні бурі, які навряд чи вплинуть на здоров’я. Відчути зміни можуть тільки метеозалежні та літні люди.
У вівторок, 22 жовтня, в першій половині дня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.
Вчені вважають, що магнітні бурі 22 жовтня почнуться близько третьої години ночі і стихнуть до світанку.
Імовірність геошторму невисока – лише 10%. Дослідники припускають, що сила магнітної бурі буде не вищою за G1 (слабка).
Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.
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Як захиститися від магнітних бур
- Пийте більше води.
- Уникайте стресу та фізичних навантажень.
- Більше відпочивайте та спіть.
- Приймайте контрастний душ.
- Уникайте алкоголю та важкої їжі.
- Приймайте ліки лише за призначенням лікаря, особливо якщо є хронічні захворювання.
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