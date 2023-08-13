Магнитные бури: чего ждать от космической погоды 13 августа

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний воскресный день, 13 августа 2023 года, может оказаться неспокойным: в этот день возможны «повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды». Так что людям, зависимым от погодных капризов, не будет лишним держать под рукой нужные лекарства.

В то же время, на сайте meteoprog.com, который опирается на данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США уверяют: существенных магнитных бурь сегодня не ожидается, так как в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Прогноз магнитных бурь на август-2023

По прогнозам, с 16 по 17 августа возможна двухдневная магнитная буря средней силы, а с 18 по 20 августа геомагнитный шторм может оказаться довольно мощным.

В то же время стоит напомнить, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться, и более ранние прогнозы магнитных бурь могут оказаться недействительными.

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние как на работу систем связи, так и на здоровье некоторых людей. Как правило, к группе риска относят пожилых, метеозависимых людей, тех, кто имеет в анамнезе хронические заболевания, а также беременных женщин.

В дни магнитных бурь могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Как пережить магнитные бури

Если вы чувствуете, что магнитные бури влияют на ваше состояние, то вам стоит прислушаться к советам врачей, которые помогут уменьшить негативные последствия:

соблюдайте режим сна и отдыха . По возможности ложитесь спать до полуночи и вставайте без будильника. Не спите слишком много или слишком мало: это может усугубить ваше самочувствие;

. По возможности ложитесь спать до полуночи и вставайте без будильника. Не спите слишком много или слишком мало: это может усугубить ваше самочувствие; поддерживайте активный образ жизни . Ходите пешком, занимайтесь плаванием, гимнастикой, йогой или стретчингом, но не перенапрягайтесь физически: это может привести к повышению давления или сердечным проблемам.

. Ходите пешком, занимайтесь плаванием, гимнастикой, йогой или стретчингом, но не перенапрягайтесь физически: это может привести к повышению давления или сердечным проблемам. следите за питанием . Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетиков и других стимуляторов. Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Ешьте больше свежих фруктов и овощей, которые содержат антиоксиданты и витамины. Избегайте жирной, жареной и тяжелой пищи, которая может вызвать расстройство желудка или понижение иммунитета;

. Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетиков и других стимуляторов. Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Ешьте больше свежих фруктов и овощей, которые содержат антиоксиданты и витамины. Избегайте жирной, жареной и тяжелой пищи, которая может вызвать расстройство желудка или понижение иммунитета; избегайте стресса и конфликтов . Магнитные бури могут повышать раздражительность и агрессивность. Постарайтесь сохранять спокойствие и позитивное настроение. Не занимайтесь сложными или ответственными делами, которые требуют высокой концентрации или решения проблем. Отдавайте предпочтение творчеству, хобби или развлечениям;

. Магнитные бури могут повышать раздражительность и агрессивность. Постарайтесь сохранять спокойствие и позитивное настроение. Не занимайтесь сложными или ответственными делами, которые требуют высокой концентрации или решения проблем. Отдавайте предпочтение творчеству, хобби или развлечениям; принимайте лекарства по назначению врача. Если вы имеете хронические заболевания сердца, сосудов, нервной системы, не пренебрегайте своим лечением. Следуйте рекомендациям своего семейного врача и принимайте необходимые препараты. Не занимайтесь самолечением.