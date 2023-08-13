Магнітні бурі: чого чекати від космічної погоди 13 серпня

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогоднішній недільний день, 13 серпня 2023 року, може виявитися неспокійним: у цей день можливі «підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди». Тож людям, залежним від капризів погоди, не буде зайвим тримати під рукою потрібні ліки.

У той же час, на сайті meteoprog.com, який спирається на дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, запевняють: суттєвих магнітних бур сьогодні не очікується, оскільки протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Прогноз магнітних бур на серпень-2023

За прогнозами, з 16 по 17 серпня можлива дводенна магнітна буря середньої сили, а з 18 по 20 серпня геомагнітний шторм може бути досить потужним.

У той же час варто нагадати, що оскільки Сонце непостійне, пік його активності може змінюватися, і раніше прогнози магнітних бур можуть виявитися недійсними.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на здоров’я деяких людей. Як правило, до групи ризику відносять людей похилого віку, метеозалежних людей, тих, хто має в анамнезі хронічні захворювання, а також вагітних жінок.

У дні магнітних бур можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, болі в спині і м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння, загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі

Якщо ви відчуваєте, що магнітні бурі впливають на ваш стан, то варто прислухатися до порад лікарів, які допоможуть зменшити негативні наслідки:

дотримуйтесь режиму сну та відпочинку . По можливості лягайте спати до півночі та вставайте без будильника. Не спіть занадто багато або занадто мало: це може погіршити ваше самопочуття;

. По можливості лягайте спати до півночі та вставайте без будильника. Не спіть занадто багато або занадто мало: це може погіршити ваше самопочуття; підтримуйте активний спосіб життя . Ходіть пішки, займайтеся плаванням, гімнастикою, йогою або стретчингом, але не перенапружуйтеся фізично: це може призвести до підвищення тиску або серцевих проблем;

. Ходіть пішки, займайтеся плаванням, гімнастикою, йогою або стретчингом, але не перенапружуйтеся фізично: це може призвести до підвищення тиску або серцевих проблем; стежте за харчуванням . Відмовтеся від кави, алкоголю, енергетиків та інших стимуляторів. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю. Їжте більше свіжих фруктів та овочів, які містять антиоксиданти та вітаміни. Уникайте жирної, смаженої та важкої їжі, яка може спричинити розлад шлунка або зниження імунітету;

. Відмовтеся від кави, алкоголю, енергетиків та інших стимуляторів. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю. Їжте більше свіжих фруктів та овочів, які містять антиоксиданти та вітаміни. Уникайте жирної, смаженої та важкої їжі, яка може спричинити розлад шлунка або зниження імунітету; уникайте стресу та конфліктів . Магнітні бурі можуть підвищувати дратівливість та агресивність. Постарайтеся зберігати спокій та позитивний настрій. Не займайтеся складними чи відповідальними справами, які потребують високої концентрації чи вирішення проблем. Віддавайте перевагу творчості, хобі чи розвагам;

. Магнітні бурі можуть підвищувати дратівливість та агресивність. Постарайтеся зберігати спокій та позитивний настрій. Не займайтеся складними чи відповідальними справами, які потребують високої концентрації чи вирішення проблем. Віддавайте перевагу творчості, хобі чи розвагам; приймайте ліки за призначенням лікаря. Якщо ви маєте хронічні захворювання серця, судин, нервової системи, не нехтуйте своїм лікуванням. Дотримуйтесь рекомендацій свого сімейного лікаря та приймайте необхідні препарати. Не займайтеся самолікуванням.