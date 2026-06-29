Ключевые моменты:

29 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Геомагнитная обстановка будет в основном спокойной или слабовозмущенной.

Существенного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.

Прогноз магнитной активности на 29 июня

По текущим моделям космической погоды, сегодня существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Показатели Kp-индекса, по прогнозным оценкам, будут находиться в пределах слабых значений, что соответствует спокойной магнитосфере Земли.

Это означает, что вероятность магнитной бури, способной повлиять на работу техники или самочувствие метеозависимых людей, минимальна.

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитные бури – это кратковременные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы.

Во время сильных бурь возможны:

ухудшение самочувствия у метеозависимых людей;

сбои в работе спутниковой связи и навигации;

колебания в энергосистемах (при мощных событиях).

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