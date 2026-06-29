Ключевые моменты:
- 29 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.
- Геомагнитная обстановка будет в основном спокойной или слабовозмущенной.
- Существенного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.
Прогноз магнитной активности на 29 июня
По текущим моделям космической погоды, сегодня существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Показатели Kp-индекса, по прогнозным оценкам, будут находиться в пределах слабых значений, что соответствует спокойной магнитосфере Земли.
Это означает, что вероятность магнитной бури, способной повлиять на работу техники или самочувствие метеозависимых людей, минимальна.
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Что такое магнитные бури и как они влияют на нас
Магнитные бури – это кратковременные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы.
Во время сильных бурь возможны:
- ухудшение самочувствия у метеозависимых людей;
- сбои в работе спутниковой связи и навигации;
- колебания в энергосистемах (при мощных событиях).
Для защиты обычно рекомендуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- избегать перегрузок и стресса;
- пить больше воды и не злоупотреблять кофеином.