Ключевые моменты:

  • 29 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.
  • Геомагнитная обстановка будет в основном спокойной или слабовозмущенной.
  • Существенного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.

Прогноз магнитной активности на 29 июня

По текущим моделям космической погоды, сегодня существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Показатели Kp-индекса, по прогнозным оценкам, будут находиться в пределах слабых значений, что соответствует спокойной магнитосфере Земли.

Это означает, что вероятность магнитной бури, способной повлиять на работу техники или самочувствие метеозависимых людей, минимальна.

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Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитные бури – это кратковременные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы.

Во время сильных бурь возможны:

  • ухудшение самочувствия у метеозависимых людей;
  • сбои в работе спутниковой связи и навигации;
  • колебания в энергосистемах (при мощных событиях).

Для защиты обычно рекомендуют:

  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • избегать перегрузок и стресса;
  • пить больше воды и не злоупотреблять кофеином.

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