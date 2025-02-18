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Как сообщили астросиноптики сайта исследования космической погоды Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 18 февраля.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды сообщают, что сегодня 18 февраля показатели К-индекса не будут превышать 4 и не окажут существенного влияния на состояние метеозависимых людей. На Земле сложится спокойная геомагнитная ситуация.

Известно, что планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

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Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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