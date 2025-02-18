Як повідомили астросиноптики сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 18 лютого.



Науковці Центру прогнозування космічної погоди повідомляють, що сьогодні, 18 лютого, показники К-індексу не перевищуватимуть 4 і не матимуть суттєвого впливу на стан метеозалежних людей. На Землі складеться спокійна геомагнітна ситуація.

Відомо, що планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

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Як зменшити вплив магнітних бур