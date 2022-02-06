Лузановка в феврале: волны, ветер и гуляющие одесситы

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» прогулялся по февральской Лузановке. И если вы подумаете, что он там гулял в одиночестве, то глубоко ошибетесь.
Одна из типичных историй одесситов – как они за все лето ни разу не сходили на пляж. И ведь это в большинстве случаев будет правдой.
Можно подумать, что многие жители Одессы вообще моря не видят. А вот и нет. Просто одесские аборигены любят ходить на пляж в другие времена года: осенью, весной, да и зима их не сильно отпугивает.
Вот казалось бы – на море шторм, ветер, холодина, а по пляжному песку вышагивают не только чайки, но и люди. Причем не один, не два и не три.
Вот такая вот, на первый взгляд противоестественная, любовь к отдыху у моря у многих одесситов. И пусть дует ветер, а они закутаются потеплее и идут на пляж, ловить открытыми щеками брызги штормовых волн, кормить чаек и слушать их птичий галдеж.
Такая она, одесская зима. Вполне себе морская.
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