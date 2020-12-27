Ломаченко может вернуться на ринг уже весной

Знаменитый боксер, уроженец Одесской области Василий Ломаченко может провести новый поединок на профессиональном уровне в апреле – мае 2021 года.

Он сообщил, что уже завершает курс реабилитации после того, как перенес операцию на травмированном плече, пишет американское издание “The Ring”.

“Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До реабилитации осталось три недели. Мы ожидаем апрель или май 2021 года. Я не бездельник. Я всегда держу себя в форме”, – сказал Ломаченко.

18 октября Ломаченко проиграл американцу Теофилу Лопесу и лишился всех титулов в профессиональном боксе. А на следующий день перенес операцию в Лас-Вегасе.

Ранее Ломаченко заявлял о возможности провести с Лопесом бой-реванш.