Коронавирус: почему COVID-19 пошел на спад? — версия Минздрава

В Украине за последнюю неделю фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил сегодня, 4 января, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, на прошедшей неделе было выявлено 47 877 случаев заболевания COVID-19, а на позапрошлой неделе этот показатель составлял 59 381. При этом на прошлой неделе было сделано 174 447 тестирований методом ПЦР, что на 27 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Всего на прошлой неделе госпитализировали 12 318 человек, а на позапрошлой — 15 907. Сейчас в больницах находится 22 802 пациента.

По словам главы Минздрава, такая тенденция связана с праздничными выходными.

«Была неделя праздников, мы все праздновали. Об этом свидетельствуют и цифры… Так мы, украинцы, устроены, что очень часто не хотим в выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью», – отметил чиновник.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области обнаружили 285 случаев коронавирусной инфекции.