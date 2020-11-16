Коронавирус 15 ноября: в Одесской области подтвердили почти 700 новых случаев В Украине за минувшие сутки, по данный на утро воскресенья, 15 ноября, подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. За сутки в стране коронавирусом заболели 420 детей и 391 медработник. ПОДРОБНЕЕ