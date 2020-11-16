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Карантин вернулся: что запрещено в масштабах страны (инфографика)

Карантин вернулся: что запрещено в масштабах страны (инфографика)

В Украине с понедельника, 16 ноября, отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. ВВели ряд ограничений в связи с коронавирусом. 

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Запрещены:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек
  • заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте
  • работа дискотек, заведений питания с организацией досуга
  • работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе
  • плановые госпитализации

Рекомендовано также специальное время для пожилых людей. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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