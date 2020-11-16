В Украине с понедельника, 16 ноября, отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. ВВели ряд ограничений в связи с коронавирусом.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Запрещены:
- массовые мероприятия с участием более 20 человек
- заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте
- работа дискотек, заведений питания с организацией досуга
- работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе
- плановые госпитализации
Рекомендовано также специальное время для пожилых людей. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
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