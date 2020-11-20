Штрафы за отсутствие маски: когда начнут наказывать?

Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах в Украине начнут уже в субботу, 21 ноября.

Это сказано в законе, который сегодня, 20 ноября, был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.

В законе, который вступает силу на следующий день после публикации, сказано, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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