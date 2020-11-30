Локдаун в Украине: к чему готовиться одесситам?

Члены Кабмина и СНБО сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и с какого числа.

О результатах совещания планируют сообщить как можно быстрее.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

“Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы”, – отметил президент.

Ранее сообщалось, что локдаун могут ввести в конце декабря.