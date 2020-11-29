Локдаун в Украине: нардеп назвал вероятные даты введения жесткого карантина

Верховная Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства могут откорректировать.
Корреспондент «Одесской жизни» выясняла, как в городе проходит очередной карантин выходного дня, «удивительно совпавший» с черной пятницей. На сей раз прошлись в районе Привоза, где находится несколько торговых центров и крупных магазинов. Итак, что же у нас — карантин выходного дня или продолжение черной пятницы с торгово-покупательским ажиотажем?
Начиная с этой недели, в общественном транспорте Одессы начали жестко соблюдать карантинные ограничения. В связи с этим на многих конечных остановках вновь трудятся «посадочные команды» из двух человек. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, как протекает их работа.
Карантин выходного дня, который действует в Украине из-за коронавируса, не дал эффекта в борьбе с распространением этой болезни. В связи с чем локдаун (жесткий карантин) в Украине нужно вводить в ближайшее время.