В Николаеве ввели жесткий карантин (видео)

С 3 апреля в Николаеве введут жесткие карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Школы переходят на дистанционное обучение, а транспорт будет работать по часам и спецпропускам.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем видеообращении.

Дистанционное обучение в школах ввели до момента выхода города из “красной” зоны. Детсады же будут принимать только тех детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры или имеют насущную необходимость в этом.

С 3 апреля пассажирский транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00. И по спецпропускам. Днем возить пассажиров не будут.