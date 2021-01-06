Локдаун 2021: глава Минздрава выступил против отмены и переноса жесткого карантина

Министр здравоохранения Украины считает, что объявленный ранее жесткий карантин нельзя отменять или переносить на другой период.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга.

“Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек. После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему”, – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин, который запланирован на 8 – 24 января, могут перенести на более поздний срок.