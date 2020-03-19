Люби театр и мой руки: одесская Музкомедия продолжает настраивать горожан на позитив

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного, находясь сейчас на карантине, не устает настраивать одесситов на позитивный лад и поднимать им настроение.

Происходит это, как уже рассказывала «Одесская жизнь», в режиме онлайн, когда одесситы имеют возможность бесплатно смотреть любимые спектакли.

Но на этом театр не остановился. Он устроил развеселый флешмоб-онлайн «Мойдодыр на карантине».

Творение Корнея Чуковского, которое на сегодня звучит более чем насущно, читают «по кусочку» все артисты театра. Действо проходит под девизом «Люби театр и мой руки». Очень позитивно, талантливо и в тему дня!

Кроме того, театр начинает бесплатные онлайн-показы детских спектаклей. Первый из них — музыкальная сказка «Кот в сапогах и Кошка в сапожках». Он состоится в пятницу, 20 марта в 12.00, для просмотра спектакля приглашаются к экранам дети и родители.

Онлайн-показы спектаклей для взрослых также продолжаются.

Увидеть спектакли и флешмоб «Мойдодыр на карантине» можно совершенно бесплатно на страничке театра в facebook и на канале театра на Youtube.

Кстати, пресс-служба театра предупреждает, что в связи с карантином изменилось время работы кассы. Она открыта с 12.00 до 17.00.

Фото: facebook театра музкомедии, скриншот автора

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