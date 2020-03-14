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Новости Одессы и Одесской области

Одесской музкомедии карантин не помеха: первый спектакль онлайн покажут уже сегодня

Одесской музкомедии карантин не помеха: первый спектакль онлайн покажут уже сегодня

Большинство одесских театров закрыты на карантин. Жизнь всегда вносит свои коррективы, ничего не поделаешь. Сдаем заранее приобретенные билеты и, как всегда, надеемся на благополучный исход.

Между тем, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного — истинно одесский театр. И там подошли к создавшейся ситуации талантливо, творчески и очень-очень необычно.

Итак, начиная с субботы 14 марта наша Музкомедия начинает бесплатный свободный показ спектаклей театра по принципу «не выходя из дома, но в дружной компании».

«Дорогие зрители! Из-за карантина вы не имеете возможности занять место в зрительном зале, а душа требует добра и радости? Мы также грустим, что вас нет с нами, потому что театр не существует без зрителей. И мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход! Поэтому мы начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей, которые уже не идут на сцене Театра музыкальной комедии. В эту субботу, 14 марта, в 20:00 состоится интернет-показ первого спектакля, который вы выберете сами», — сообщают в театре.

Итак, первый совместный просмотр уже совсем скоро. На выбор для начала даны два спектакля, и зритель выберет один из них — «Дон Сезар де Базан» или «Безымянная звезда».

Для того, чтобы стать зрителем на этом необычном совместном просмотре, вы можете зайти на страничку театра на Facebook или на канал ОАТМК на Youtube.

Но и это еще не все. Во время совместного просмотра вы сможете делиться впечатлениями, задавать вопросы артистам, выражать свои эмоции.

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Мария Котова
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