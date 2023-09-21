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Лиман в Одесской области загрязнили нефтепродуктами

Лиман в Одесской области загрязнили нефтепродуктами

Вчера, 20 сентября, в Сухом лимане возле Черноморска было обнаружено загрязнение вод водоема из-за разлива нефтепродуктов с судна Excalibur.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Судно Excalibur не в первый раз стало источником загрязнения Сухого лимана в Одесской области.

Инспекторы Госэкоинспекции зафиксировали загрязнение вод Сухого лимана нефтепродуктами в районе причалов ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод».

Судно

В сообщении говорится, что в ходе проведенных мероприятий инспекторы установили, что загрязнение произошло из-за разлива с судна Excalibur. Это судно стоит на причале с 2015 года. Собственник не спешит его забирать.

Загрязнение было локализовано и устранено ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод».

По подсчетам инспекторов, разлив нефтепродуктов нанес ущерб морским водам на сумму свыше 2 тысяч долларов США, которые уплачены ЧАО «ИСРЗ» в полном объеме.

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Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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