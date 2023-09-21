Лиман на Одещині забруднили нафтопродуктами

Вчора, 20 вересня, у Сухому лимані біля Чорноморська, було виявлено забруднення вод водойми через розлив нафтопродуктів із судна Excalibur.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Судно Excalibur не вперше стало джерелом забруднення Сухого лиману на Одещині.

Інспектори Держекоінспекції зафіксували забруднення вод Сухого лиману нафтопродуктами в районі причалів ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод».

У повідомленні йдеться, що в ході проведених заходів, інспектори встановили, що забруднення сталося через розлив із судна Excalibur. Це судно стоїть на причалі з 2015 року. Власник не поспішає його забирати.

Забруднення було локалізовано та наразі усунене ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод».

За підрахунками інспекторів, розлив нафтопродуктів завдав збитків морським водам на суму понад 2 тисячі доларів США, які сплачені ПрАТ «ІСРЗ» в повному обсязі.

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Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу