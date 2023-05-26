Лиман в Одесской области загрязнили нефтепродукты из судна

В Сухом лимане в городе Черноморск обнаружили разлив нефтепродуктов. Площадь разлива составила 172,5 тысячи квадратных метров.

Инспекторы по охране окружающей среды обнаружили, что утечка произошла из судна “EXCALIBUR”. Специалисты провели осмотр и взяли пробы воды для дальнейшего лабораторного исследования, сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В учреждении отметили, что согласно протоколу измерений показателей состава и свойств проб вод установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 70 раз.

Сейчас инспекторы считают ущерб, нанесенный окружающей среде.