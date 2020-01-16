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Новости Одессы и Одесской области

Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває новий рейс Одеса – Тбілісі

Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває новий рейс Одеса – Тбілісі

Від сьогодні, 16 січня , на сайті авіаперевізника SkyUp Airlines відкрито продаж на новий напрямок Одеса – Тбілісі.

Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp Airlines.

– Ми продовжуємо збільшувати кількість рейсів нашої польотної програми літа 2020 і зі столиці, і з регіонів. Вже восьмим напрямком, куди полетить SkyUp Airlines із Одеси, стане столиця Грузії, – йдеться у повідомленні.

Рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 двічі на тиждень.

Розклад і ціни:

Маршрут: Одеса – Тбілісі
Розклад: четвер, неділя
Вартість квитка в одну сторону без багажу: від 1 289 грн*
Вартість квитка в обидва кінці з багажем: від 4 669 грн*

Після зимової перерви український лоукостер SkyUp Airlines продовжить польоти з міжнародного аеропорту «Одеса» вже в рамках літньої навігації 2020. Авіакомпанія планує відновити рейси до Києва та Харкова, а також до Єревана, Барселони та Ріміні.

Фото: Zaxid.net

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