Легенды Одессы: улица Черноморская – сакральная и заповедная (видео)

Мистика Черного моря, или Тюлени не проплывали?! О морском змее, таинственном обитателе Черного моря, слухи ходят давно. Его называют по-разному, даже реликтовым осьминогом-гигантом. Однажды разговорилась на эту тему с одесским исследователем катакомб и подводных пещер Константином Прониным. ПОДРОБНЕЕ

Дюк с ведром для подаяний: одесская народная забава — в действии Как только убрали с площади у Дюка всю новогодне-рождественскую атрибутику, стало казаться, что сделалось ну очень пусто и даже скучно. И тогда в ход пошла «одесская народная забава»: у самого известного памятника города установили «ведро для подаяний». ПОДРОБНЕЕ