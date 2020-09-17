Легенды Одессы: улица Черноморская – сакральная и заповедная (видео)

Улица Черноморская – легендарная улица, которую называют “морским форпостом Одессы”. Она тихая, уютная, заповедная и немного сакральная.
А еще на этой улице сохранилась только четная сторона. Главные легенды улицы Черноморской – в видеобзоре от “Одесской жизни”.
Черноморская. Давайте прогуляемся по этой необычной улочке и узнаем ее историю
Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 17. September 2020
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