Одесские истории и легенды: неуловимое золото, беспокойный император и мост над бездной

В каждом городе обязательно есть свои легенды о зарытых кладах и спрятанных сокровищах, а в Одессе таких легенд даже несколько. По одной из них, в подземелье одесских катакомб некий морской капитан спрятал целое состояние — корабль, сделанный из чистого золота. Сей драгоценный дар он получил за то, что принимал участие в спасении людей с тонущего «Титаника». Золотую копию погибшего лайнера капитан почему-то спрятал в катакомбах где-то на Фонтане. Потом он то ли погиб, то ли просто забыл о ней, но копия, якобы, так и валяется где-то в лабиринтах катакомб. Азартные одесситы не раз пытались найти сокровище, но все попытки заканчивались полным фиаско.



Вторая легенда гласит, что в тех же катакомбах спрятан клад Мишки Япончика, который он оставил здесь еще в 1919 году перед уходом на фронт. Считается, что туда входят деньги, которые Япончик получал от криминальных операций, а также золото одного из одесских банков на сумму более миллиона рублей золотом.



Ну, и для остроты ощущений добавим, что, по рассказам «осведомленных» одесситов, в катакомбах живет маленький лохматый монстр, который питается крысами и летучими мышами. Вместе с ним территорию подземелья делят пришельцы из параллельных миров, которые попадают сюда из «провалов во времени», якобы существующих в катакомбах. Именно их происками и объясняют исчезновение людей, попавших в одесские каменоломни.