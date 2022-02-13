Одесские истории и легенды: неуловимое золото, беспокойный император и мост над бездной
ТЕКСТ: Ирина СОРОКИНА • ФОТО: из открытых источников
ИСТОЧНИКИ: sergekot.com, culturemeter.od.ua, arkadia-travel.com.ua, pastoraler.livejournal.com, viknaodessa.od.ua, tic.in.ua
ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ: около 8 минут
10 февраля свой день рождения отмечает домовой. Несмотря на то, что считается хранителем дома, в какой-то мере он все-таки нечисть, которую Бог сбросил на землю за строптивый характер. Потому «Одесская жизнь» решила немного развлечь домового и вспомнить самые интересные городские легенды, благо одесситы знают их немало.
Берегитесь, мужчины!
Одна из самых интересных городских легенд рассказывает о владелице дома на территории киностудии Елене Демидовой, внучке знаменитых Павла Демидова и Авроры Шернваль. Рассказывают, что она долго не могла выйти замуж, и отец приобрел для нее в Италии княжеский титул Сан-Донато и большой участок земли в районе Французского бульвара. Как по мановению волшебной палочки, у Елены стали появляться претенденты на руку, а возможно, и сердце не только в Одессе. Однако она выбрала не именитого аристократа, а главного телеграфиста города.
Перед самой свадьбой выяснилось, что телеграфист хоть и собирается жениться на княгине, а роман крутит с мещанкой Соней с Молдаванки. Когда дело раскрылось, телеграфист бросился просить прощения у Елены, а мещанка Соня, понимая, что шансов против княгини у нее катастрофически мало, решила проблему радикальным способом. Ночью она пробралась в дом Елены и плеснула ей в лицо серной кислотой. Несчастная княгиня пыталась покончить с собой, но потом уехала во Флоренцию, где и прожила до конца жизни.
Сейчас, как утверждают сотрудники киностудии, ее часто можно увидеть бродящей по коридорам своего бывшего дома. Для женщин встреча с ней неопасна, а вот мужчин появление княгини обычно предупреждает, что с кем-то из близких может произойти несчастье.
«Титаник» и мохнатый монстр
В каждом городе обязательно есть свои легенды о зарытых кладах и спрятанных сокровищах, а в Одессе таких легенд даже несколько. По одной из них, в подземелье одесских катакомб некий морской капитан спрятал целое состояние — корабль, сделанный из чистого золота. Сей драгоценный дар он получил за то, что принимал участие в спасении людей с тонущего «Титаника». Золотую копию погибшего лайнера капитан почему-то спрятал в катакомбах где-то на Фонтане. Потом он то ли погиб, то ли просто забыл о ней, но копия, якобы, так и валяется где-то в лабиринтах катакомб. Азартные одесситы не раз пытались найти сокровище, но все попытки заканчивались полным фиаско.
Вторая легенда гласит, что в тех же катакомбах спрятан клад Мишки Япончика, который он оставил здесь еще в 1919 году перед уходом на фронт. Считается, что туда входят деньги, которые Япончик получал от криминальных операций, а также золото одного из одесских банков на сумму более миллиона рублей золотом.
Ну, и для остроты ощущений добавим, что, по рассказам «осведомленных» одесситов, в катакомбах живет маленький лохматый монстр, который питается крысами и летучими мышами. Вместе с ним территорию подземелья делят пришельцы из параллельных миров, которые попадают сюда из «провалов во времени», якобы существующих в катакомбах. Именно их происками и объясняют исчезновение людей, попавших в одесские каменоломни.
Одесские истории:
как в Одессе начиналась театральная жизнь и появился первый театр
Призрак у камина
У одного из символов Одессы — Воронцовского дворца — много мистических тайн. Под зданием на глубине семи метров проходит 140-метровый подземный ход, который признан самым старым из сохранившихся в Одессе. Но любителей легенд привлекает отнюдь не его древность. Считается, что именно это место облюбовали духи и привидения, которых во дворце видимо-невидимо.
Подземный ход ведет в сторону конюшен, и историки считают его еще и самым таинственным подземельем Одессы — здесь все противоречит логике и здравому смыслу. По свидетельствам очевидцев, в прежние годы из-под пола не раз раздавались какой-то зловещий вой, стук и звуки, похожие на шепот. Причем этими очевидцами были самые ярые материалисты — пионеры, которые занимались в расположенном во дворце фотокружке. При этом неясно, откуда призраки появились в мирной резиденции князя Воронцова, но одно предположение все же имеется.
В гостиной дворца был установлен камин, возле которого, как считается, окончил свою жизнь император Павел I, убитый заговорщиками. Мраморный раритет находился в спальне императора, а вместе с ним — ставни и двери, которые теперь также украшают гостиную одесского дворца. После убийства Павла из Михайловского замка стали распродавать все, что было связано с трагическим событием, и Михаил Воронцов привез уникальные предметы в Одессу. А так как после смерти император никак не может найти себе покой, появляясь то в одном, то в другом месте, логично предположить, что иногда он чтит своим вниманием и Одессу. Именно их происками и объясняют исчезновение людей, попавших в одесские каменоломни.
Прогулки с вампиром
Свою грустную историю имеет и Строгановский мост. Он состоит из двух соединенных мостов — трехарочного над Польским спуском и двухарочного над Деволановским, который еще в XIX веке получил печальное название «мост самоубийц». Александр Дерибас писал про Строгановский мост: «Он висит над бездной». И если бездной считать обратную сторону жизни, то эта бездна поглотила многих несчастных одесситов. Неизвестно почему, но именно с этого моста отчаявшиеся бросались на каменную мостовую, сводя счеты с жизнью. Пришлось городским властям установить высокую решетку, чтобы обезопасить это место. Но тем не менее, здесь иногда можно увидеть странные тени и услышать слабый звук, будто что-то упало на тротуар.
Но если Строгановский мост не входит в топ самых таинственных мест Одессы, то Преображенский парк занимает в нем одно из первых мест. Как известно, на его месте было расположено кладбище, где были похоронены почти 200 тысяч человек. В 1929 году кладбище стали планомерно уничтожать, а в 1937-м прямо на месте могил открыли парк с аттракционами и зоопарк. Именно в Преображенском парке можно встретить призрак Веры Холодной, которая просит прохожих отыскать ее могилу. Кроме того, одесситы рассказывают, что в парке еще совсем недавно обитал настоящий вампир, который облюбовал один из уцелевших склепов.
Призрак Карандаша поселился в Одессе
В одесском цирке уже давно поселился призрак знаменитого клоуна Карандаша. Он безумно любил Одессу и мечтал здесь поселиться, но не успел. Цирковые артисты уже привыкли к «коллеге», а также к его шуткам. Иногда перед самым выходом на арену у клоунов пропадает что-то из реквизита и им приходится импровизировать. Они убеждены, что это проделки Карандаша.
Цей матеріал також доступний українською