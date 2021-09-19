Наши люди: кого называли «одесским Пинкертоном XIX века»?

Кажется, мы знаем всех действующих лиц одесской истории. Однако иногда из небытия возникают имена незаслуженно забытых жителей нашего города. Одним из них был мастер сыска Виталий фон Ланге.

Виталий фон Ланге 18 лет прослужил в одесской полиции и за годы службы раскрыл огромное количество преступлений и обезвредил множество преступников.

Военный стал одесским сыщиком

Хотя Виталий фон Ланге родился в Москве и прожил в Одессе примерно четверть века, его можно с полным правом называть одесситом. Особенно на фоне тех, кто именует себя так, проведя в нашем городе каких-нибудь полгода и не сделав для него абсолютно ничего. Чтобы дать сыну образование, родители определили его в московскую военную гимназию. А позже Виталий поступил в одесское юнкерское училище. Судя по всему, карьера военного не прельщала фон Ланге, потому что в армии он прослужил всего несколько лет, и вышел в отставку в 24 года. Он мог вернуться в Москву и сделать там неплохую карьеру. И вполне вероятно, о нем знали бы не меньше, чем о знаменитых сыщиках Иване Путилине или Аркадии Кошко. Однако Виталий фон Ланге выбрал Одессу.

Здесь он устроился в полицию, а так как сыскного опыта у него не было, его назначили околоточным надзирателем — на должность вроде современного участкового. В ведении околоточного был участок из 3-4 тысяч жителей, о которых он обязан был знать если не все, то максимум: чем занимаются, на какие доходы живут, с кем общаются или враждуют.

У фон Ланге оказался настоящий сыскной талант, а кроме того, он был очень порядочным человеком. Эти два качества помогли ему быстро дослужиться до помощника начальника сыскного отделения города. Но природных способностей было мало для поиска преступников, и Виталий Владимирович стал пользоваться последними достижениями криминалистики. Он создал в Одессе разветвленную агентурную сеть и картотеку «гастролеров», классифицировал правонарушителей, а также раскрыл множество сложных криминальных схем.

Одесситы охраняли порядок во время коронации

Самыми сложными были денежные аферы. Иногда воры придумывали настолько заковыристые планы «отъема денег», что поймать их было практически невозможно. Например, продажа фальшивых кредитных билетов, при которой преступники делали ставку на человеческую жадность. Какому-нибудь купцу или помещику предлагали купить фальшивые деньги, которые якобы нельзя было отличить от настоящих. Схема была безумно сложной, но итог всегда плачевен — богатей, желавший пополнить мошну за счет фальшивок, терял как минимум несколько тысяч. Фон Ланге удалось вычислить «неуловимых» преступников и отправить их за решетку.

Как-то на Хуторской улице было совершено зверское убийство старика, который продавал птиц. Для того чтобы разыскать преступника, Ланге пришлось сидеть в засаде, спать в грязной ночлежке, гримироваться под угольщика, но в конце концов, он сумел арестовать убийцу. Позже выяснилось, что если бы Ланге работал по принятой схеме, преступника никогда бы не поймали — тот собирался бежать и ждал только изготовления фальшивого паспорта.

В мае 1896 года 33-летнего фон Ланге по распоряжению министра внутренних дел назначили начальником бригады одесских сыщиков. Они были откомандированы в Москву на время коронации Николая II, чтобы помочь московским коллегам обеспечить порядок на улицах и безопасность жителей.

После торжеств фон Ланге вернулся в Одессу и снова приступил к своим обязанностям. Однажды ему пришлось преследовать особо опасного преступника. Тот отстреливался и ранил фон Ланге, пуля задела глаз. Сыщик долго лечился, но в конце концов полностью ослеп на правый глаз, а врачи только бессильно разводили руками.

Одесский роман сыщика

Виталий фон Ланге был женат, но в Одессе у него начался роман с вдовой одесского купца Екатериной Степановой. Через положенное время она родила сына Владимира. Хотя разводы в то время не поощрялись, жить на два дома было никак невозможно. И 38-летний Ланге развелся с женой и женился на Степановой. До конца жизни они жили в собственном доме на Прохоровской, 34.

На пенсию не нашлось денег

В 1902 году фон Ланге перевели в Харьков, где он занял пост начальника сыскного отделения, а в 1907 году вновь вернулся в Одессу. Здесь сыщик написал мемуары о своей службе в полиции и книгу «Правда о Золотой Ручке». В то время в стране ходили легенды о Соньке Золотой Ручке, и многие борзописцы превозносили ее криминальный талант и издевались над полицией. Особенно преуспел в этом некий Ратмир, печатавшийся в «Одесской почте». Фон Ланге, который пришел в полицию как раз в тот год, когда Соньку судили, и знал всю подноготную, не выдержал и написал книгу, в которой рассказал о том, как на самом деле складывались обстоятельства в деле самой знаменитой одесской воровки века.

Прослужив в полиции 25 лет, Ланге вышел в отставку. Пенсию ему назначили нищенскую, и бессарабский губернатор обратился к министру внутренних дел с просьбой увеличить пособие заслуженному сыщику. Министр поддержал ходатайство, однако у министерства финансов, как всегда, не нашлось денег, хотя для казны это были сущие копейки.

Год 1918-й оказался для фон Ланге роковым. Вместе с коллегой Константином Магнером он отправился в Березовку Одесской области, но в причины поездки никого не посвятил. Вскоре там были найдены тела обоих сыщиков, погибших при невыясненных обстоятельствах. Криминалисты предполагали, что фон Ланге мог отомстить кто-то из его бывших «подопечных». Это преступление так и не было раскрыто. Похоронили Виталия фон Ланге на военном участке одного из одесских кладбищ.

Фото из открытых источников.

Ранее мы рассказывали о том, что происходило на одесских кладбищах 100 лет назад.