Турнир Кубок Виктора Петренко стартовал в Одессе 20 октября 2021 года. В нем принимают участие фигуристы из десятка стран.

Об этом сообщили в Украинской федерации фигурного катания.

Международный турнир по фигурному катанию «Кубок Виктора Петренко» проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Выступают спортсмены на ледовой арене одесского Дворца спорта. Представлены все категории по возрасту и сложности.

Фигуристы соревнуются в спортивных танцах и одиночном катании.

Первыми определятся победители и призеры турнира в юношеских категориях. После чего юные фигуристы уступят лед спортсменам старших категорий.

В Одессу на соревнования приехали фигуристы из 10 стран

Участие в турнире принимают фигуристы десяти стран — Австралии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Эстонии, Кипра, Латвии, Польши, Узбекистана и Украины.

В числе украинских участников — чемпионы страны в танцах на льду Александра Назарова и Максим Никитин, серебряный призер чемпионата Украины в мужском одиночном катании, победитель юниорского чемпионата Украины Кирилл Лишенко, победитель розыгрыша Кубка Украины в мужском одиночном катании Вадим Новиков, чемпионы Украины среди юниоров в танцах на льду Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Розыгрыш Кубка Виктора Петренко инициирован самим олимпийским чемпионом в целях дальнейшего развития фигурного катания в Украине, в частности, в его родном городе Одессе.

Виктор Петренко — чемпион Олимпийских игр 1992 в мужском одиночном катании, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Он воспитанник одесской СДЮСШОР «Льдинка», которая сейчас отмечает свое 45-летие. Идея Виктора Петренко ежегодно проводить международные соревнования на Кубок его имени с участием фигуристов всех возрастов была поддержана ISU. Турнир вошел также в календарь Украинской федерации фигурного катания (УФФК) и Единого календарного плана Министерства молодежи и спорта Украины. Это спортивное мероприятие взял под свой патронат Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

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