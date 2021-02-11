В Одессе стартует крупный международный турнир по фигурному катанию (видео)

В одесском Дворце спорта стартует Международный турнир по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy.

Торжественное открытие соревнований – 11 февраля в 15:45. Зрителей непосредственно во Дворце спорта не будет, смотреть можно онлайн. Завершаться соревнования с субботу, 13 февраля.

В турнире примут участие спортсмены (всего 36 спортивных пар) из десяти стран: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Израиля, Кипра, Нидерландов, России, Турции, Франции и Украины.

На лед готовятся выйти ведущие украинские танцевальные дуэты, среди которых победители и призеры чемпионата Украины и престижных международных турниров, в частности: Александра Назарова/Максим Никитин, Дарья Попова/Владимир Беликов, Мария Голубцова/Кирилл Белобров.

В группе юниоров будут соревноваться также сильнейшие украинские танцоры: Лика Бондарь/Артем Коваль, Мария Пинчук/Никита Погорелов, Анастасия Саммел/Алексей Щуров, Елизавета Крапивна/Даниил Ефременко, Ульяна Прядун/Максим Бондаренко.

Для юных одесских фигуристов олимпийский чемпион Виктор Петренко планирует провести мастер-класс.

Спортивное мероприятие пройдет под патронатом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

мирового фигурного катания. Этому способствовало успешное проведение дебютных соревнований в феврале 2020 года.

Турнир LuMi Dance Trophy был признан Международным союзом конькобежцев (ISU) и отныне проводится под эгидой этой организации. Впервые состоялся в феврале 2020 года.