Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стартует крупный международный турнир по фигурному катанию (видео)

В Одессе стартует крупный международный турнир по фигурному катанию (видео)

В одесском Дворце спорта стартует Международный турнир по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy.

Торжественное открытие соревнований – 11 февраля в 15:45. Зрителей непосредственно во Дворце спорта не будет, смотреть можно онлайн. Завершаться соревнования с субботу, 13 февраля.

В турнире примут участие спортсмены (всего 36 спортивных пар) из десяти стран: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Израиля, Кипра, Нидерландов, России, Турции, Франции и Украины.

На лед готовятся выйти ведущие украинские танцевальные дуэты, среди которых победители и призеры чемпионата Украины и престижных международных турниров, в частности: Александра Назарова/Максим Никитин, Дарья Попова/Владимир Беликов, Мария Голубцова/Кирилл Белобров.

В группе юниоров будут соревноваться также сильнейшие украинские танцоры: Лика Бондарь/Артем Коваль, Мария Пинчук/Никита Погорелов, Анастасия Саммел/Алексей Щуров, Елизавета Крапивна/Даниил Ефременко, Ульяна Прядун/Максим Бондаренко.

Для юных одесских фигуристов олимпийский чемпион Виктор Петренко планирует провести мастер-класс.

Спортивное мероприятие пройдет под патронатом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

мирового фигурного катания. Этому способствовало успешное проведение дебютных соревнований в феврале 2020 года.

Турнир LuMi Dance Trophy был признан Международным союзом конькобежцев (ISU) и отныне проводится под эгидой этой организации. Впервые состоялся в феврале 2020 года.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить