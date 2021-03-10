Больные коронавирусом в Одессе смогут бесплатно получить кислородные концентраторы: куда обращаться

Больные коронавирусом в Одессе смогут бесплатно получить кислородные концентраторы. С этим может помочь волонтерская организация “Корпорация монстров”, которая помогает больным и больницам.

“Завели отдельный телефон для выдачи концентраторов. На сайте monstrov.org можно скачать документы, необходимые для получения кислородных аппаратов в бесплатное пользование”, – написала в “Фейсбук” глава “Корпорации монстров” Катерина Ножевникова.

Звонить нужно по номеру 068-380-60-14.

Ранее сообщалось об очереди из “скорых” около “ковидной” больницы в Одессе.