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Курс валют в Украине будет плавающим – глава НБУ

Курс валют в Украине будет плавающим – глава НБУ

НБУ планирует сохранить плавающий курс валют в Украине, однако все же будет сглаживать критические курсовые колебания, как в случае сильного падения гривны, так и роста. 

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Об этом заявил глава Нацилнального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина.

“Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка – гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться”, – считает руководитель Нацбанка.

Но он отметил, НБУ не будет публиковать точные критерии оценки валютного рынка, по которым Нацбанк определяет необходимость интервенций на рынке.

“Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов”, – разъяснил Кирилл Шевченко.

Ранее “Одесская жизнь” публиковал прогноз экспертов о вероятной ситуации на валютном рынке до конца 2020 года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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