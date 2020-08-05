Валютные качели: что будет с курсом доллара в этом году?

Весь июль валютный рынок Украины лихорадило. Доллар то резко рос, то немного падал. Однако после относительной трехмесячной стабильности такие качели взбудоражили как игроков финансового рынка, так и рядовых украинцев.

И хотя явных экономических причин роста доллара аналитики так и не увидели, были другие факторы — психологические и политические. Один из них — отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия и последующее назначение на его место банкира Кирилла Шевченко. В народе нового главу НБУ уже успели прозвать «Мистер девальвация». А Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости повысить курс доллара до 29,5-30 гривен для повышения наполнения госбюджета.

Нацбанк в итоге сделал существенные финансовые вливания из резервов, и рост замедлился, а в отдельные дни в июле гривня даже немного укреплялась. Тем не менее вопрос о том, что будет с гривной, остается животрепещущим.

Мы собрали официальные прогнозы и мнения экспертов финансового рынка.

Правительственный прогноз

Кабинет министров Украины утвердил прогноз развития экономики страны на ближайшие годы. По данным Кабмина, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года — 28,8 гривни. Однако правительству свойственно менять свои же выводы.

В предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривни за доллар в среднем за год. Осенью же 2019-го Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривен за доллар. 29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар.

Чего ждать дальше?

Финансовый эксперт из Форекс-клуба Андрей Шевчишин, комментируя заявление Зеленского о долларе по 30, заявил, что это может быть лишь желаемым (властью) курсом.

— Эти слова Президента можно воспринять как желаемый курс для главы государства и, соответственно, правительства. Эмиссия (дополнительный выпуск наличности. — Прим. ред.) гривни в размере пары миллиардов гривен не окажет весомого влияния на девальвацию гривни. А вот если НБУ выйдет за пределы этой суммы, то можно ожидать значительную инфляцию, — отметил эксперт.

В целом эксперты ожидают достаточно стабильный август и предрекают укрепление курса до 27-27,2 гривни за доллар.

— В 99% случаев население, когда пытается как-то заработать на покупке или продаже валюты, всегда проигрывает. Единственные, кто на этом выигрывают, это банки, которые знают, когда продавать, когда покупать. Классическая ситуация, когда человек бежит в обменник, покупает на последние деньги валюту по 28-29, а уже на следующей неделе приходит и сдает по 26,65 гривни, — рассказал экономист Григорий Кукуруза.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что если НБУ не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 гривни за доллар и выше. Эксперт уверен, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

Покупать — не покупать

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает альтернативой валютным сбережениям в 2020 году гривневый вклад в хорошем банке.

— До выборов 25 октября курс вряд ли поднимется выше 28, — прогнозирует Олег Пендзин. — Поэтому выгоднее гривневый вклад на 6 месяцев под 8% годовых и более. А вот продавать валюту торопиться не надо, можно продешевить. Разве что в случае крайней необходимости.

Такое же мнение и у Александра Охрименко.

— Валюты в стране достаточно, и спекуляции на курсе вскоре закончатся, курс вернется к 27,5, — уверен Охрименко.

А вот Андрей Шевчишин высказал альтернативное мнение.

— Снижения курса уже ожидать не приходится — в среднесрочной перспективе будет вялотекущая девальвация гривни, к концу года может быть даже 29,5 гривни за доллар. Поэтому инвестиции в валюту сейчас по-прежнему выгоднее, — уверен эксперт.

Заграничный прогноз

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году сократится до 130,3 миллиарда долларов, что приведет к среднегодовому курсу 30 гривен за доллар.