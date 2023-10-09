Нововведение НБУ: что будет с курсом доллара?

Нацбанк Украины (НБУ), впервые с начала полномасштабного вторжения россии, отказался от фиксированного курса доллара. Теперь цены на иностранную валюту будут устанавливаться по законам рынка, хоть Нацбанк и обещает за этим процессом следить. Что будет с курсом валют и ждать ли роста цен на продукты и услуги? Об этом «Одесская жизнь» спросила экономиста Эдуарда Каражию.

Что происходило с долларом с 24 февраля?

С начала войны НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн/$, а с июля 2022 года скорректировал его до 36,6 грн/$. Нацбанк заявил, что в условиях неопределенности такая валютная политика поможет сохранить финансовую стабильность. Это позволило замедлить инфляцию и вывести валютные резервы страны на исторический максимум. Проще говоря – такие действия предотвратили обрушение экономики в условиях войны.

Теперь же НБУ заявляет – жесткая валютная политика хороша только в краткосрочной перспективе, и пора начинать жить по законам рынка.

Отмена фиксированной ставки – это хорошо или плохо?

Любые изменения, связанные с курсом валют, вызывают у населения панику, однако, экономист Эдуард Каражия успокаивает – отмена фиксированной ставки гораздо лучше, чем ее введение.

«Я вообще не понимаю, зачем вводили фиксированный курс доллара. После этого украинцам за рубежом стало невыгодно получать переводы на гривневые карты, так как за границей Украина продавала доллар дешевле, чем внутри страны»,

– считает экономист.

Теперь, по словам Каражии, украинская экономика вернется в нормальное состояние и мы будем видеть реальный курс иностранных валют.

Курс доллара сильно вырастет?

Экономист объясняет: по всем законам экономики, значительных скачков роста доллара быть не должно. На это есть несколько причин:

НБУ продолжит мягко участвовать в регулировании курса, чтобы избежать его резких колебаний; у страны достаточно валютных запасов для стабилизации экономики. Более того, золотовалютный резерв Украины бьет все рекорды – на конец августа он составил $40,4 млрд. Такого в нашей истории еще не было; финансовая помощь из-за границы не прекращается.

«От наших зарубежных партнеров в Украину идет большой приток финансовой помощи. По сути, у нас сегодня наблюдается избыток валюты на рынке – государство просто не успевает ее оперативно тратить. Поэтому предпосылок для резкого повышения курса валют объективно сейчас нет»,

– объясняет экономист.

Что будет с ценами на продукты?

По законам рынка, отмена фиксированной ставки не должна существенно отразиться на ценообразовании, так как большая часть продаваемых в Украине товаров и услуг (продукты питания, коммуналка) не привязаны к курсу доллара.

Между тем, Эдуард Каражия отмечает, что недобросовестные предприниматели могут взвинтить ценники и без объективных причин, просто воспользовавшись новостной шумихой.

«У нас колебаниями курса валют почему-то всегда пользуются спекулянты. Например, нам говорят, что цена на нефть в мире выросла, и бензин дорожает в ту же секунду, хотя в реальности цены на топливо должны вырасти только через 2-3 месяца. Любой предприниматель хочет заработать, и, если его желания совпадут с возможностями потребителя, цены будут расти»,

– объясняет экономист.

Кроме того, рост цен на продукты может произойти и по другим, не связанным с валютой причинам: из-за повышения затрат на производство или изменения мировых цен на некоторые товары (например, цен на зерно или топливо).

Каким будет курс доллара в 2024 году?

Минэкономики прогнозирует, что в 2024 году курс доллара составит 41,4 грн/$. При этом глава НБУ заявляет, что любой прогноз госструктур не является для Нацбанка ориентиром.

По мнению Эдуарда Каражии, НБУ в любом случае заинтересован в высоком курсе валют, то есть в том, чтобы получать больше гривны за одно и то же количество долларов.

«За счет девальвации гривны, Украина продает за границу тот же самый объем товара в долларах, а получает в гривнах больше. Пошлины на ввозимые в Украину зарубежные товары тоже платятся в гривне. Чем выше курс – тем больше в казну пойдет налогов. Таким образом, НБУ, ничем не рискуя, почти ничего не делая, получает больше денег в госбюджет. Это такое украинское ноу-хау»,

– заключает эксперт.