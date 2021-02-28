Курорты Николаевской области свяжут с Одессой велодорожками

В этом году Служба автомобильных дорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 км.

Пока в Одессе подводят результаты выборов мэра и городского совета, «Одесская жизнь» рассказывает, кого из кандидатов в мэры предпочли жители крупных городов других областей Юга Украины.

Берем во внимание то, как обозначен Юг Украины в учебниках географии. Поэтому рассмотрим ситуацию в Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье. Не пройдем также мимо Кривого Рога и Мелитополя.

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