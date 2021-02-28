Курорты Николаевской области свяжут с Одессой велодорожками

Курорты Николаевской области хотят объединить с Херсоном и Одессой новой дорожной инфраструктурой.
Это будет сеть велодорожек, пишет николаевское издание “Ник Вести“.
На первом этапе стартует процесс разработки проектной документации на велодорожки – это примерно 70 километров дорог, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.
Власти Николаевской области считают, что создание велоинфраструктуры приведет к увеличению количества туристов в регионе.
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