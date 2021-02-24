В Одесской области хотят окружить велодорожками государственные дороги – схема

Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, новый амбициозный проект представил начальник ведомства Дмитрий Рыбак на президентском форуме «Украина 30.Инфраструктура».

По информации Автодора, в планах дорожников – создать вдоль автодорог веломаршруты, ведущие к главным туристическим местам региона. Они образуют в области так называемые Большой и Малый велокруги.

Предполагаемая протяженность велодорожек – 420 километров. Вдоль отремонтированных автодорог их хотят достроить, а при создании новых дорог их внесут в проекты. Первые 134 велодорожек сейчас находятся на этапе проектирования. Это маршруты вдоль морского побережья.

Также сообщается, что протяженность Малого велокруга составит 90 километров. Он будет пролегать вдоль дорог Н-33 и Т-16-47. По ним можно будет добраться до расположенных вокруг Одессы курортов, в частности, Черноморска, Грибовки и Овидиополя.

Большой велокруг будет простираться на 250 километров. Планируется, что он пройдет вдоль трасс Т-16-10, Т-16-47, М-27, М-14, М-16 и Т-16-25. По ним велопутешественники смогут доехать до Затоки, Шабо, Сергеевки и Татарбунар.

При строительстве велодорожек хотят использовать ферросплавный щебень для удешевления строительства и утилизации отходов заводов.

Ранее сообщалось, что в этом году Служба автодорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 километров.

Схема – Facebook-страница Автодора в Одесской области