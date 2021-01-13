В Одесской области хотят обустроить 400 километров велодорожек

В этом году Служба автомобильных дорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 км.

Как сообщает управление туризма, рекреации и курортов Одесской облгосадминистрации, грандиозный проект анонсировал начальник областной Службы автодорог Дмитрий Рыбак.

В ведомстве полагают, что этот проект станет мощным толчком для развития как внутреннего (что особенно актуально в период карантина), так и внешнего туризма в Одесской области.

«Те дороги, которые отремонтировали в 2020 году (например, Т-16-47 Черноморск – Санжейка, Т-16-10 от Шабо до Курортного) будут иметь отдельные проекты», – добавили в управлении.

Ориентировочная стоимость работ – 710 млн грн.

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