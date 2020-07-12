Курорты мира: как в других странах организовывают летний отдых (фото)

Лето, море, пляжи, горы, отдых… Стоп! Вспомним, что на улице лето 2020, а значит, не все так просто. И даже обычный банальный поход на пляж надо организовать так, чтобы ни самим не стать объектом заражения вирусом COVID 19, ни подвергать опасности других, если вы бессимптомный носитель. Как организована работа пляжей в Украине и соблюдаются ли карантинные правила в наших местах отдыха мы уже писали. А как обстоят дела за границей мы расспросили одесситов, которые живут во Франции, США и Болгарии.

Франция: французам не до курортов

Одесситка Светлана Сент-Поль живет в городке в агломерации Виши, в которую входят с десяток небольших городов. Виши известный бальнеологический курорт, куда приезжают поправить здоровье не только французы, а все те, кто предпочитает жарким пляжам спокойный и размеренный отдых среди зелени и свежего воздуха.

– Увы, рассказывает Светлана, – в этом году ситуация довольно сложная. И хотя французам разрешили перемещаться на расстояние, которое превышает 100 км., люди не спешат покидать свои дома. Туристов у нас практически нет. Из-за этого страдает местная экономика.

Семья Светланы владеет небольшим ресторанчиком в центре города. В их заведении уже забыли, когда тут был полный зал.

– В лучшем случае 2-3 посетителя за день, а иногда и вообще никого. Объявления на окнах магазинов и других бизнесов часто говорят об их закрытии или о поиске новых арендаторов. Если и дальше так пойдет, то осенью мы вынуждены будем объявить о банкротстве, сетует одесситка.

Такая же ситуация и в других заведениях. Уже больше тридцати из них закрылись или объявлены в продажу. Светлана связывает это не только с тем, что междугороднее сообщение в стране полностью не восстановлено (спроса нет и на эти 20-30% поездов), а со страхом, который до сих пор испытывают французы перед эпидемией и с тем, что у людей банально нет денег на путешествия и отдых. Все, кто работал на постоянных контрактах получили компенсацию от собственников компаний 84% от заработной платы. А вот те, кто работал на краткосрочных контрактах, не получили ни копейки. Владельцы бизнесов получили от государства небольшую помощь в тысячу евро и временную отмену некоторых налогов, но аренду и массу других регулярных выплат никто не отменял. Поэтому сейчас все заняты мыслями о выживании.

Что касается карантинных мер, то во всех закрытых помещениях тут требуют носить маски и соблюдать дистанцию. Кинотеатры и места развлечений пока закрыты.

Бюветы с минеральной водой работают, а вот многие отели и курорты только планируют принимать гостей и запускать другие сервисы в ближайшие месяц-полтора.

Болгария: открытие границ с ЕС и распродажи

Эта балканская страна находится в “зеленом списке” стран, а значит заболеваемость и распространение ковида там минимальное.

Одесситка Ольга Клемент, живет в Варне. Она и рассказала, как обстоят дела на местных курортах. Болгария открыла границы для стран ЕС, и с начала июля туда уже начали летать чартеры из Западной Европы. Украинцам и жителям других стран из “красного списка” (страны, где заболеваемость выше 40 человек на 100 000 населения) въезд разрешен только тем, кто имеет вид на жительство или постоянное место жительства в Болгарии.

-Внутренний туризм тут не очень развит, а те болгары, которые живут в 100-120 км от греческих курортов предпочитают ездить туда, говорит Ольга. Отели на курортах и в Варне уже работают, но не все.

Весь июнь на побережье была плохая погода – лили дожди, поэтому выбраться на пляж Ольге с семьей не удавалось. Но и раньше, разгар сезона в этих краях приходился на июль. В этом году официальный сезон стартует с 1 июля, а подготовка к нему началась еще с 15 июня. Что касается ограничений, это дистанция 1,5 метра и ношение масок в закрытых помещениях, то они будут действовать до середины июля.

Предприниматели стараются вернуть людей в свои магазины и заведения, поэтому скидки и распродажи – обычное явление. Более того, есть предложение об отмене платы за зонтики и шезлонги для всех туристов, а не только постояльцев дорогих отелей.

США: пляжи Нью-Йорка. Маски и дистанция – обязательны

США до сих пор остается самой зараженной страной мира. А в Нью-Йорке, хоть ситуация с заболеваемостью и пошла на спад, но остается под пристальным контролем медиков.

Нью-Йорк, конечно, не курорт, но в этом городе пляжная линия растянулась на 22 километра. Это и знаменитые Кони Айленд и Брайтон Бич на которых яблоку негде упасть и малолюдный Fort Tilden Beach.

Надо понимать, что в Нью-Йорке существует два вида пляжей – частные и общественные городские. На частных пляжах – полностью огражденных территориях жилых комплексов или микрорайонов купаться и загорать можно было все время без ограничений.

– Городские пляжи открылись с 1 июля, с момента выхода спасателей. До этой даты на пляжах можно было находиться, но купаться нельзя. Конечно, были и нарушители режима, и если они успевали окунуться между патрулированием полиции, то хорошо, если нет – то им грозила нравоучительная беседа, а то и штраф, рассказывает одесситка Юлия Городецкая.

Как работают пляжи в новых условиях? Администрации пляжей набирали на работу “послов социального дистанцирования”. Эти специально обученные люди должны рассказывать посетителям о безопасной дистанции и раздавать маски. Да-да, на пляже надо находиться в масках. Но, судя по фотографиям в сети и репортажам телевизионщиков, это правило соблюдается далеко не всеми. Кроме того, людей просят соблюдать дистанцию между шезлонгами и подстилками, и располагаться друг от друга на расстоянии не менее трех метров. Все массовые активности на пляжах запрещены. Еду и напитки купить можно, но только на вынос.

Купание разрешено с 10:00 до 18:00. Впрочем это не новая мера. Так было и до карантина – это время работы спасателей на пляже. Что касается бассейнов, то пока они закрыты и неизвестно когда откроются, но при этом по городу как и раньше установят всевозможные охлаждающие в жару элементы – фонтаны, распылители, душевые кабины.

– Мы хотим, чтобы все жители Нью-Йорка наслаждались плаванием и пляжем, но больше, чем когда-либо, мы хотим, чтобы все изначально заботились о своей безопасности и безопасности окружающих, — сказал Парковый комиссар Митчелл Сильвер. Важно, чтобы мы были осторожны и ответственны, когда выходим на пляж этим летом.