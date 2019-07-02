Правила «Укрзалізниці»: о каких правах нужно знать пассажиру

Каждый день тысячи украинцев пользуются услугами железнодорожного транспорта. Но не все знают о некоторых «хитростях» проезда, зафиксированных в приказе о «Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины». Расскажем о важных и нужных правилах: как перевозить питомцев, продлевать билеты и на какие удобства рассчитывать пассажирам с детьми?

Как сдать или обменять билеты

В зависимости от срока обращения для возврата билета, сумма, подлежащая компенсации, будет меняться:

за сутки и больше до отправления поезда — 100% стоимости билета или плацкарта. При этом удерживается сумма комиссионного сбора. Она разная в зависимости от места приобретения билета — от 50 до 150 грн.;

меньше чем за день, но не позднее, чем за 9 часов до отправления — 50% от стоимости билета или места;

менее чем за 9 часов до отправления — возмещается только стоимость проезда (общая стоимость билета складывается из нескольких частей: цены билета, налогов и сборов, дополнительных услуг);

при опоздании на поезд и обращении в кассу менее чем через час после отправки состава — 10% стоимости билета или плацкарта.

В других случаях проездной документ возврату уже не подлежит.

Для оформления возврата средств нужно предъявить сам билет и удостоверение личности.

Кроме того, при несчастном случае или болезни пассажира, билет можно продлить. Для этого потребуется документальное подтверждение обстоятельств. Необходимо обратиться в кассу с проездным, справкой или другим документом, но не позднее, чем через 10 дней после выздоровления. Билет вам поменяют на новый за сутки после отметки о продолжении его действия. Совершить обмен билета также может родственник или близкий человек больного пассажира, у которого на руках подтверждающие документы.

«Фишки» для родителей

На стоимость билетов для детей в «УЗ» действуют льготы и скидки: если вашему малышу меньше 6 лет и ему не требуется отдельное место, то платить за ребенка не нужно. Дети до 14 лет ездят со скидкой в 25%.

Более того, можно попросить проводника застелить постель, а также взять ремень безопасности для ребенка. Хотя, после модернизации полок, в некоторых поездах «УЗ» крепить ремни безопасности просто некуда. Полки обшили без доступа к креплениям. Если покупаете билеты на верхние полки для детей, стоит учитывать этот нюанс. Коляску можно перевозить, если она в сложенном виде помещается на багажную полку.

На этом бонусы для родителей не заканчиваются: многие вокзалы оборудованы комнатами матери и ребенка, а также бесплатными залами ожидания со стульчиками для кормления, пеленальным столиком, телевизором с мультфильмами и отдельным туалетом.

Провоз домашних животных

Для перевозки животного в поезде проводнику необходимо предоставить ветеринарный паспорт питомца с указанием прохождения всех прививок.

Для путешествия с маленькими собаками и кошками потребуется специальный контейнер-переноска. А крупные породы собак разрешено перевозить в наморднике с поводком и только в купейном вагоне — при условии, что хозяин выкупит все места.

В вагоне разрешается перевозка не более одного животного. Уборка и уход за животным лежит на плечах хозяина.

За что не нужно платить?

1. Если есть необходимость уехать раньше, вы имеете право уехать без доплат поездом за несколько часов или дней до вашего рейса, не меняя билет. Но это право действует лишь при наличии свободных мест в вагонах.

2. По предъявлению билета на поезд, в туалет на вокзале вас должны пропустить бесплатно.

3. Горячая вода, медикаменты из аптечки вагона, стакан с ложкой, нитки с иголкой выдаются проводником бесплатно.

4. Ручная кладь менее 36 кг не требует доплат. При этом бесплатно можно перевозить сверх нормы мелкие вещи.

5. Проехав свою остановку, пассажир может бесплатно вернуться на станцию назначения. Для этого нужно обратиться к дежурному по вокзалу или станции и разъяснить ситуацию.

6. Если в поезде произошло ЧП, пассажиры имеют право на получение финансовой компенсации от «УЗ», поскольку застрахованы. Билет — это и есть страховой полис.

Как получить компенсацию

Обращайтесь к «УЗ» с официальной жалобой. К примеру, можно подать жалобу, если в вагоне не работает кондиционер. Тогда специальная комиссия высчитывает размер возмещения, в зависимости от стоимости билета.

Но такую жалобу примут только от пассажира фирменного поезда класса «комфорт» или «люкс», где кондиционирование — одна из обязательных услуг.