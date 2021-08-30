Поезд Одесса – Мариуполь может стать более скорым – новое расписание

Как сообщает компания-перевозчик, такое решение принято по просьбам пассажиров.

Так, с 1 ноября поезд №142 будет отправляться из Мариуполя по нечетным числам в 16:26, вместо 20:20, а прибывать в Одессу в 12:25, вместо 17:20.

Этот же поезд будет курсировать из Одессы в Мариуполь по четным числам: отправление в 14:11 и прибытие в 10:09, вместо 18:50 – 15:05. Состав также прибудет к конечной станции на один час быстрее.

Предполагается, что поезд будет прибывать на конечную станцию на один час быстрее.

Напомним, с 28 августа между Одессой и Кишиневом снова начал курсировать международный пассажирский поезд №641/642.

Фото Евгения Краснова