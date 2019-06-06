fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Куда жаловаться на нарушения прав на пляжах Одессы?

Куда жаловаться на нарушения прав на пляжах Одессы?

Перед началом летнего сезона в мэрии провели совещание с арендаторами пляжей: их предупредили, что доступ на территорию пляжей должен быть свободный.

Кроме того, создана мобильная группа, в обязанности которой входит проведение регулярных проверок пляжей: как  арендаторы выполняют нормы Правил оборудования и эксплуатации пляжей Одессы, а также насколько четко выполняют условия договора аренды. Группа сформирована на базе муниципального департамента коммунальной собственности.

Сообщить о нарушениях, замеченных на пляжах, в мэрии просят сообщать по телефонам: 15-35, (048) 705-55-55, (0482) 630282, (048) 7055171.

Ранее мы рассказывали о том, что одесситы подали петицию президенту Украины, в которой просят что-бы 70% территории Одесских пляжей были зоной свободной от платных услуг, а также где можно найти пляжи, свободные от платных услуг.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить