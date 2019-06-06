Куда жаловаться на нарушения прав на пляжах Одессы?

Перед началом летнего сезона в мэрии провели совещание с арендаторами пляжей: их предупредили, что доступ на территорию пляжей должен быть свободный.

Кроме того, создана мобильная группа, в обязанности которой входит проведение регулярных проверок пляжей: как арендаторы выполняют нормы Правил оборудования и эксплуатации пляжей Одессы, а также насколько четко выполняют условия договора аренды. Группа сформирована на базе муниципального департамента коммунальной собственности.

Сообщить о нарушениях, замеченных на пляжах, в мэрии просят сообщать по телефонам: 15-35, (048) 705-55-55, (0482) 630282, (048) 7055171.

Ранее мы рассказывали о том, что одесситы подали петицию президенту Украины, в которой просят что-бы 70% территории Одесских пляжей были зоной свободной от платных услуг, а также где можно найти пляжи, свободные от платных услуг.