“Освободить Одесские пляжи”: одесситы требуют убрать с пляжей лежаки и рестораны

Петиция под названием “Освободить Одесские пляжи, захваченные ресторанами и ночными клубами, и дать доступ к ним всем гражданам” размещена на официальном интернет-ресурсе президента Украины.

С такой просьбой обратился к президенту Украины Ян Камнев.

В обращении говорится, что одесские пляжи заняты ночными клубами и ресторанами, поэтому две трети и более территории пляжей стали недоступны для свободного, бесплатного, отдыха. Оставшегося места попросту не хватает для всех желающих. Ведь эти две трети заставлены лежаками, которые преимущественно пустуют. Люди же вынуждены тесниться на 30% территории.

“Просим вас, помочь в решении сложившейся ситуации, а именно, что-бы 70% территории Одесских пляжей были зоной свободной от платных услуг и все желающие могли отдыхать на пляже. А территория городских пляжей для предоставления платных услуг,арендованные у города, не превышала 30% территории городских пляжей”, – сказано в обращении.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна собрать 25 тысяч подписей. Пока собрано около 1 000 голосов, осталось 89 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, насколько подготовили к курортному сезону пляж “Аркадия”, также где можно найти в Одессе бесплатные пляжи и сколько стоит припарковаться у моря в курортный сезон.