Кто такой Владимир Галантерник и чем он владеет в Одессе (фото)

Бизнесмен Владимир Галантерник, который живет в Лондоне, впервые рассказал о своих активах и бизнесе в Одессе.

О бизнес-интересах Галантерника пишет Forbes, публикуя актуальную фотографию миллионера. Издание отмечает, что фото Галатерника очень мало в открытом доступе.

Бизнесмен признал, что в структуру его собственности входят рынок “Привоз”, рынок 7-й километр, ТРЦ City Center и City Center «Котовский», а также развлекательный комплекс Аркадия Сити, бутик-отель De Paris и галерея МАФов на Старосенной площади. Во всех этих объектах Галантерник владеет долей примерно в 50%.

“Другая часть принадлежит партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных собственников или офшоры”, – пишет Forbes.

“Галантерник начинал свой бизнес в 90-х, торгуя электротоварами, за что получил прозвище “Лампочка”, – на анонимных условиях рассказал Forbes один одесский бизнесмен.

Бизнесмен Галантерник бывает в Одессе наездами и на публике крайний раз появлялся 10 лет назад на Одесском кинофестивале. Жена миллионера Наталья Зинько – дизайнер, работает под брендом Natasha Zinko, который представлен в модных лоднонских магазинах.

На 50-летии Галантерника в лондонском Mandarin Oriental Hyde Park выступали Земфира, Семен Слепаков и Мумий Троль.

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Фото: forbes.ua