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Новшества на одесском «Привозе»: новые контейнеры и закрытый боковой вход (фото)

Новшества на одесском «Привозе»: новые контейнеры и закрытый боковой вход (фото)

На одесском «Привозе», где время от времени отмечаются очередные новшества, появилось еще одно: стена молочного корпуса, которая выходит на улицу Привозную, параллельную Пантелеймоновской, «зарастает» новыми торговыми контейнерами.

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О наметившихся здесь изменениях в этом месте «Одесская жизнь» рассказывала еще в июне этого года. Тогда на этом бойком торговом месте снесли старые торговые контейнеры, а место обнесли забором. Почему-то многие утверждали, что здесь появится еще один вход в молочный корпус.

Но сегодня мы увидели совсем иную картину: здесь устанавливают новые торговые контейнеры. Кстати, там, где они заканчиваются, закрыли привычный боковой вход на «Привоз», что вызывает недовольство и покупателей, и торгующих на рынке.

Теперь этот участок Привозной выглядит так: впритык к молочному корпусу – новые контейнеры (скорее, павильоны), дальше – металлическое ограждение, которое, конечно же, заставлено лотками и торгующим людом. Да так плотно, что новые торговые точки за забором просматриваются с большим трудом. Еще следует учесть и тот факт, что между торгующими и забором имеется «прослойка» с ящиками, коробками и прочей сопутствующей тарой.

И без того узкая Привозная стала еще уже, а здесь и машины ездят, ну и людей всегда очень и очень много. Я уже не говорю о работниках с тачками с их требовательным «Ногггы!!!»

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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